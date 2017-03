Clássico Paraense -Com um a mais, Remo arranca empate com o Paysandu no final.

Em um jogo bastante disputado, Paysandu e Remo ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (26), no estádio do Mangueirão, pela 9ª rodada do Campeonato Paraense. Os gols foram anotados por Bérgson, para o Papão, e Eduardo Ramos, para o Leão. Com o resultado, a equipe azulina permanece invicto no Parazão. Já os bicolores não perdem há oito jogos oficiais. Os times já estão garantidos na fase mata-mata do Estadual.

Primeiro tempo

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Diogo Oliveira arriscou de fora da área e a bola passou do lado direito do gol azulino. O Paysandu levou novo perigo aos 8, em cobrança de falta longe da área, Bergson soltou um forte chute e André Luis espalmou para escanteio. O Remo respondeu com Gabriel Lima aos 10, ele recebe dentro da área e finalizou, mas Emerson abafou para escanteio.

No minuto seguinte, os bicolores abriram o placar. No contra-ataque em velocidade, Diogo Oliveira tocou para Ayrton, que cruzou rasteiro e encontrou Bergson dentro da área para a finalização, abrindo o placar no Mangueirão.

Aos 22 minutos, time bicolor ficou com 10 jogadores, após Ricardo Capanema fazer a segunda falta em Eduardo Ramos, recebendo o segundo cartão amarelo e, em seguida, o vermelho. A falta do volante fez a equipe a jogar no campo de defesa.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Remo começou no ataque. Aos 4 minutos, Léo Rosa encontrou Val Barreto na área, e o atacante testou para fora, com perigo. Aos 7, o atacante do Leão cabeçou sem grande perigo, mas Emerson defendeu esquisito e quase proporciona o lance para o empate azulino.

O Paysandu voltou a acordar aos 11. Leandro Carvalho recebe bola no meio, abre espaço e chuta forte, levando perigo para o gol azulino. O Leão tentou o empate em cobrança de escanteio, Igor João desviou para o gol e zagueiro bicolor Ayrton salvou na linha, afastando a bola, aos 17.

A equipe azulina voltou a assustar em novo escanteio. Após cobrança, Val Barreto, sozinho, cabeceou na rede, mas pelo lado de fora, aos 25. O Leão conseguiu o empate com Eduardo Ramos aos 44. Na cobrança de escanteio, o camisa 8 cabeceou para a defesa de Emerson. No rebote, o meia chutou forte e empatou a partida.

Próxima rodada

O próximo encontro do Paysandu é contra o Águia de Marabá, na Curuzu, em Belém. Enquanto o Remo vai até a Arena Verde para enfrentar o Paragominas. Ambas as partidas acontecem no dia 9 de abril, às 17h.

Ficha técnica

Paysandu: Emerson; Ayrton, Fernando Lombardi, Gilvan e Wil; Ricardo Capanema, Wesley e Diogo Oliveira (Rodrigo Andrade); Leandro Carvalho (Aslen), Leandro Cearense e Bergson (Hayner)

Remo: André Luís; Léo Rosa, Igor João, Henrique e Jackinha (Felipe); Elizeu, Tsunami (Val Barreto), Eduardo Ramos e Flamel (David); Gabriel Lima e Jayme

Gols: Bergson (Paysandu) / Eduardo Ramos (Remo)

Estádio: Mangueirão, Belém (PA)

Hora: 16h30

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Auxiliares: Hélcio Araújo Neves e Bárbara Loiola

Público e renda

Renda: R$ 707.576 mil

Pagantes: 22.421 torcedores

Credenciados: 2.955

Total: 25.376 pessoas

