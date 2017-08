Classificados em concurso da PMPA devem apresentar documentação

A Polícia Militar do Pará (PMPA) convoca candidatos aprovados e classificados em concurso para entrega da documentação referentes à habilitação para admissão ao Curso de Formação de Praças. O candidato que não apresentar os documentos discriminados, no dia, hora e local estabelecidos, será considerado inabilitado e, consequentemente, perderá o direito à vaga.

