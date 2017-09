Claudia Leitte critica brasileiros: ‘Imagina um furacão aqui’

A cantora declarou que brasileiros não saberiam lidar com uma tragédia

Dividindo a vida entre Brasil e Estados Unidos, onde tem uma casa, Claudia Leitte parece já ter se acostumado com o estilo de vida americano. Em recente entrevista à Contigo!, a cantora citou as tragédias naturais que aconteceram no país de Donald Trump, fazendo um paralelo com o que poderia acontecer por aqui.

“Imagine um furacão no Brasil… muita gente ia morrer esmagada. Um ia passar por cima do outro, porque a gente não tem instrução. Todo mundo quer ser vip aqui, ninguém quer pegar fila e aí acha que isso é besteira”, iniciou.

E continuou: “Eles (os brasileiros) pensam assim: ‘Não eu vou furar fila porque eu conheço fulano de tal, eu vou passar não sei o quê porque eu tenho pistolão’. Isso é errado, você tem que pegar, não pode furar o trânsito, porque aí o transito vai fluir melhor, você vai chegar no lugar de qualquer jeito”.

Além disso, a cantora revelou que uma cidade, em especial, é sua fonte de inspiração. “Nova York, para mim, é sinônimo de inspiração. Sempre que venho, arranjo tempo para compor, e, desta vez, não foi diferente. Gosto do clima das ruas, a cidade respira arte”, disse Claudia.

Fonte: Notícias ao Minuto.

