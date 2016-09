Cleo Pires revela que já sentiu atração por mulheres

Segundo ela, não rolou nada além de amizade, mas não descarta a possibilidade

A atriz Cleo Pires, 33 anos, revelou em entrevista algumas de suas intimidades sem se preocupar muito com julgamentos.

De acordo com o Jornal Extra, a libriana de sangue quente está cada vez mais segura de suas escolhas na vida e na carreira.

Solteira por opção, ela não depende do outro para ser feliz e diz que, por ora, não há espaço para uma relação a dois.Durante a entrevista, ela falou que curte sexo casual e que gosta de fidelidade.

A atriz que está no ar em Haja Coração, fez uma revelação um tanto corajosa: ela já foi apaixonada por mulheres.Segundo ela, não rolou nada além de amizade, mas não descarta a possibilidade.

“Tudo é possível. Eu já me apaixonei por mulheres, não sexualmente, mas de amizade, admiração, amar ter aquela pessoa ao meu lado. Mas tudo pode acontecer”, declarou

