Cleo Pires tira a roupa e leva os fãs ao delírio

Cléo Pires fez a alegria dos fãs nesta terça-feira (13), ao tirar a roupa para um projeto que valoriza as mulheres em fotos sem o uso do photoshop.

Só de calcinha e Fazendo topless em uma foto em preto e branco, Cleo enlouqueceu os internautas com seu corpo natural.

No perfil do Instagram do projeto, criado pelo fotógrafo Elvis Moreira, é possível ver a imagem acompanhada de um texto feito por Cleo.



Antes de Cleo, Deborah Secco, fernanda Souza e Paloma Bernardi já tiraram a roupa para o projeto.

(Com informações de UOL)

