Clientes da Equatorial Pará poderão fazer a autoleitura de consumo

A Epidemia da Covid-19 vem mudando de forma decisiva a rotina da população e as empresas que prestam serviços essenciais estão se adaptando à nova realidade dos consumidores. A Equatorial Energia Pará, seguindo as recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tem orientado seus clientes sobre os novos procedimentos de leitura e entrega das faturas de energia durante o período de distanciamento social.

Os processos de leitura e faturamento da distribuidora são realizados de forma imediata, nos medidores que ficam na parte externa do imóvel é possível coletar a leitura e entregar a fatura sem que haja qualquer contato com o cliente. Já nos domicílios com medidores internos ou que possuem algum impedimento de acesso ao leiturista, a orientação da ANEEL é que sejam faturados com base em média dos consumos dos 12 meses anteriores à conta de energia atual. A novidade é que agora é permitido que o próprio cliente realize a autoleitura do consumo pela Internet.

COMO FAZER – Para informar a autoleitura virtualmente, o cliente que possui o medidor interno deve acessar o aplicativo Equatorial Energia ou o site www.equatorialenergia.com.br , clicar em “Agência Web” e depois em Solicitação de Serviços. Em seguida é necessário informar o CPF do titular, a data de nascimento e selecionar a opção Enviar minha Autoleitura.

Uma nova página será aberta. Basta inserir o número do medidor e a leitura, comprovando com foto anexada do medidor com a leitura.

Importante destacar que, os clientes com medidores internos que optarem pela autoleitura, devem observar na fatura qual a data usual da coleta da leitura mensal. Só serão válidas as leituras informadas três dias úteis antes da data de leitura que está registrada na sua última conta de energia no campo “Próxima Leitura”. Caso o cliente informe após esse prazo a leitura não será considerada.

O Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Haroldo Nobre, explica que os clientes podem ter acesso a fatura com a leitura informada ainda pelos canais digitais. “Os clientes que informarem a leitura pelo site terão a fatura de energia entregue pelo leiturista, após o faturamento pela empresa ou podem acessar o site da Equatorial Pará e consultar a fatura após a emissão, ou ainda por meio do aplicativo ou do atendimento via WhatsApp”, afirma Haroldo.

Orientação para condomínios

A Equatorial Pará reforça, ainda, aos síndicos e administradores de condomínio, a permissão de entrada dos leituristas para efetuar a leitura nos medidores que ficam em quadros de medição externos, em cada bloco de apartamentos, ou que haja uma orientação aos condôminos quanto a autoleitura via site.

Fatura por e-mail – A Distribuidora também disponibiliza para seus clientes a opção de solicitar o recebimento das faturas por e-mail. O serviço, muito mais prático e sustentável, pode ser encontrado no aplicativo e no site da empresa, o www.equatorialenergia.com.br . Basta entrar com o número de CPF e a data de nascimento do titular da conta e autorizar o envio das faturas através de endereço eletrônico.

