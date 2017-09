Clientes e funcionários são feitos reféns em assalto a banco de Mocajuba

Bandidos assaltaram uma agência do Banco do Brasil, na manhã desta segunda-feira, 4. Ainda não há informações sobre reféns e quantos bandidos estão envolvidos.

A Polícia Civil confirmou um assalto a uma agência do Banco do Brasil, Mocajuba, nordeste do Pará, no fim da manhã desta segunda-feira (4). Ainda não há informações sobre o número assaltantes, nem de reféns. A Superintendência do Banco do Brasil informou que não há registro de feridos.

As primeiras informações repassadas à equipe da Tv Liberal é que ouve muita confusão durante o assalto, um cordão humano foi formado por pessoas em frente ao banco durante a ação dos bandidos. Um vídeo mostra o momento da fuga do bando, na imagem é possível ver pessoas no capô do carro e no porta malas. Não foi confirmado se essas pessoas que aparecem no vídeo são os assaltantes ou reféns.

Equipes da Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil (DRCO) e do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE) foram enviados de Belém de helicóptero para dar apoio a operação de buscas dos suspeitos na região.

Em nota a Superintendência do Banco do Brasil no Pará informou que não há registro de feridos e que vai prestar atendimento médico e psicológicos aos colaboradores que foram envolvidos nessa ação.

Fonte: G1 PA.

