Clientes reclamam de falhas na rede da TIM em Novo Progresso

Falhas constantes no sinal da TIM em Novo Progresso tem prejudicado os moradores e o comércio local.(Foto:Ilustrativa)

Desde a última quinta-feira, 20, moradores da cidade de Novo Progresso, tem tido dificuldade em usar a rede da Tim. O município fica no interior do estado do Pará, devido a falhas constantes, os usuários não estão conseguindo receber e realizar ligações ou enviar mensagens de texto.

A falha também na rede da Claro e Vivo em Novo Progresso.

É importante ressaltar que as operadoras são donas das maiores coberturas 4G do Brasil, mas costumam apresentar problemas em cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos.

