Clientes TIM podem usar auxílio emergencial para pagamento de faturas e recarga

As telecomunicações são ainda mais essenciais durante o combate à Covid-19. Com o isolamento social, muitas pessoas estão usando seus celulares para trabalhar, estudar, comprar ou se manter próximo da família e amigos mesmo a distância. Buscando facilitar ainda mais o acesso aos serviços, a TIM passa a aceitar o cartão virtual da Caixa para pagamento de faturas e recarga. Assim, os clientes poderão usar parte do auxílio emergencial oferecido pelo Governo para se manterem conectados.

A operadora é a primeira a oferecer a possibilidade de uso do cartão de débito virtual da Caixa para os segmentos pós-pago e controle. Os clientes poderão pagar suas faturas de forma simples e rápida, escolhendo a opção “pagar com cartão” na área logada do site https://www.tim.com.br. Já os usuários de planos pré-pagos podem fazer recargas com o auxílio emergencial por meio da plataforma de autoatendimento. Basta discar *244# no celular TIM e inserir os dados necessários. O cartão de débito virtual foi criado pela Caixa Econômica Federal para facilitar o uso do dinheiro por quem recebeu o benefício do auxílio emergencial do Governo e está disponível para mais de 100 milhões de correntistas.

Vale ressaltar que a TIM mantem ainda diversos benefícios para que os clientes possam usar a tecnologia nesse momento em que é importante evitar deslocamentos e aglomerações. Usuários de planos pós-pagos e controle contam com bônus de até 2GB de dados. Clientes do pré-pago têm até 100MB de bônus por dia ao assistir vídeo educativo sobre o coronavírus e as recargas de até R$ 20 tiveram a validade estendida para 60 dias. A operadora reforçou também a oferta de serviços de educação e entretenimento, com gratuidade por 30 dias de apps como Playkids, Looke e E-book by Skeelo, dentre outras iniciativas.

Fonte:Três Comunicação com foto

