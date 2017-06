Clínica de Psicologia abre inscrições para atendimento gratuito na UFPA

Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 7 de julho, no campus Guamá. Participantes serão divididos em três grupos com diferentes demandas.

A Clínica de Psicologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, está com inscrições abertas para a participação em grupos terapêuticos. O atendimento será realizado em três grupos de nove participantes cada um. Para se inscrever é preciso levar qualquer documento de identificação até a secretaria da Clínica-Escola de Psicologia da UFPA, no campus Guamá, até o próximo dia 7 de julho.

Segundo a coordenação, o primeiro grupo é voltado para estudantes com dificuldades em finalizar tarefas acadêmicas no ensino superior, graduação ou pós-graduação. Já o segundo grupo é destinado a adolescentes com dificuldades nos relacionamentos interpessoais. E o terceiro grupo é para pessoas que sofreram perdas por luto ou separação. Os atendimentos semanais são feitos por terapeutas-estagiários de psicologia, sob a supervisão da professora Nerúcia Ferreira.

O projeto, que tem como objetivo a melhoria da saúde mental da comunidade, conta com atendimento semanais em grupo e individuais, quinzenalmente. O horário das sessões será escolhido após o fim das inscrições, levando em conta a disponibilidade de horário dos inscritos.

De acordo com a supervisora e coordenadora do projeto, professora Nerúcia Ferreira, o tema, assim como a dinâmica do grupo, “é construído a partir das demandas do próprio grupo que são acompanhadas e orientadas pelos terapeutas. Como podem ser problemas em comum, a idéia é a de que, percebendo o outro, a pessoa entenda que ele não está sozinha nestas dificuldades e que podem desenvolver estratégias e apoiarem-se mutuamente ”.

