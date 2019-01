Clube de Desbravadores de Novo progresso participam do “V CAMPOREE SUL-AMERICANO”

Clubes de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Novo Progresso e região participam do V CAMPOREE SUL-AMERICANO na cidade de Barretos-SP , no Arena do Peão, com a presença de 50 mil Desbravadores e Jovens de todos os países da América do Sul!

O tema do evento que acontece a cada 5 anos, para 2019 é “A Melhor Aventura”, sobre as grandes vivências do adolescente do século XXI como desbravador, cidadão, cristão, missionário e peregrino rumo ao reino dos céus.

Divulgação: Moacélio Mello

Fotos: Facebook

Vídeo: Anderson Camargo

