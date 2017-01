Clube do Uruguai monta projeto para contratar Ronaldinho Gaúcho

Trunfos do Nacional são a disputa da Libertadores e a proximidade entre Montevidéu e Porto Alegre



Tricampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, o Nacional do Uruguai montou um projeto para contratar Ronaldinho Gaúcho. Os principais trunfos do clube seriam a disputa do torneio continental em 2017 e o fato de Montevidéu estar perto de Porto Alegre, cidade do jogador.

À rádio Sport 890, o presidente da equipe, José Luis Rodríguez, se empolgou ao falar da possibilidade de ter o brasileiro. “Por Ronaldinho, estou disposto a ir ao psiquiatra se isso me deixar louco. É um sonho. Vamos fazer todo o possível. É uma estrela mundial e seria um abalo grande que uma figura do seu calibre chegue ao Uruguai. Ele não quer encerrar a carreira no Brasil. Quer um clube com história, que jogue a Libertadores e que esteja perto de Porto Alegre”, afirmou.

No Grupo 7 da Libertadores, o Nacional enfrenta Chapecoense, Lanús (Argentina) e Zulia (Venezuela).

Fonte: Notícias ao Minuto.

