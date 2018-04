CNH Digital já está disponível para usuários do Android e iOS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Esse é o primeiro documento de identificação civil com representação digital válido em todos os estados do Brasil. O recurso está disponível desde fevereiro de 2018.

Com uso do sistema QR Code (códigos de barras escaneáveis), o acesso ao documento não requer o uso de Internet e pode ser feito por meio da aplicação Lince, também criada pelo Serpro.

Para utilizar o recurso, é preciso se cadastrar no Portal de Serviços do Denatran . O procedimento é relativamente simples, mas requer autenticações emitidas pelo Detran caso não possua um certificado digital.

