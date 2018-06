Co-piloto de avião interceptado pela FAB em MT com 250 kg de cocaína é membro do exército boliviano

Leia mais: FAB intercepta em Mato Grosso avião que transportava da Bolívia 300 kg de pasta base de cocaína Por G1 MT Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao perceber o tráfego do monomotor de prefixo PT-IDV, através do sistema de segurança aérea, a FAB deu voz de comando para que o piloto aterrizasse em Tangará da Serra, mas ele desobedeceu a ordem.

