Cobra de sete metros ataca família dentro de carro; assista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em entrevista ao G1, o fazendeiro que encontrou o animal disse que não é a primeira vez que a cobra é vista no local, dizendo que, há alguns anos, o réptil já havia sido encontrado nas proximidades do local.

Ao tentar passar com o veículo do lado da cobra, o carro em que o fazendeiro estava foi atacado. Confira:

Uma família que estava andando de carro por uma estrada de terra foi surpreendida por uma cobra de sete metros de comprimento que atacou o veículo. Caso aconteceu dentro de sítio nas proximidades da BR-163, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul .

You May Also Like