Cobra decapitada deixa homem à beira da morte

Após decapitar uma cascavel, um homem do estado do Texas (Estados Unidos) não esperava ser picado no reflexo da mordida. Ele foi levado para casa e depois encaminhado ao hospital, onde recebeu 26 doses de antídoto.

Em entrevista a uma emissora de tv, a esposa do homem disse que ele trabalhava no jardim de uma casa quando viu a víbora de 1,25m e a decapitou. O problema foi na hora de recolher os restos do animal, quando a cabeça solta desferiu a picada.

O veneno de uma cascavel é capaz de destruir células do sangue das vítimas, causa necrose, lesão muscular e afeta o sistema nervoso e renal. Com a picada, o homem começou a ter convulsões.

A médica Leslie Boyer alertou sobre os perigos de matar cobras, principalmente cortando-as, “É cruel para o animal e deixa você com um pedaço menor que é venenoso para pegar”. O reflexo da mordida de uma cobra pode ser desencadeado várias horas após sua morte.

Uma semana depois do tratamento, o homem está em condição estável, mas com a função renal enfraquecida.

(Com informações da BBC)

