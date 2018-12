Cobra e gavião são resgatados de cativeiro em casa no PA; morador está foragido

Animais silvestres são resgatados de cativeiro no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Segundo denúncias, os animais sofriam maus tratos.

A Polícia apreendeu na noite desta terça-feira (18) dois animais silvestres que viviam em cativeiro na cidade de Concórdia do Pará, nordeste do estado. Foram encontrados uma cobra e um gavião, que segundo denúncias sofriam maus tratos.

A apreensão ocorreu por volta das 19h30 em uma casa no bairro Nova Aurora. Segundo a Polícia, o homem que vivia na casa tinha um macaco, que teria escondido antes de fugir do local.

Os animais estão sendo encaminhados para o Museu Paraense Emílio Goeldi nesta quarta-feira (19).

Por G1 PA — Belém

