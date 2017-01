Cobrador é morto durante assalto em Altamira

O trabalhador Cícero Soares Ferreira (Foto: ), de 51 anos, teve a vida ceifada por dois assaltantes, no início da noite desta quinta-feira (5), no município de Altamira, Região oeste do Pará. Os assaltantes chegaram em uma motocicleta e ainda levaram a que pertencia a vítima.

Segundo informações colhidas com a Polícia Militar, o crime ocorreu próximo ao loteamento Burutí, localizado no bairro de mesmo nome.

O crime está caracterizado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Cícero teria reagido ao assalto, o que não é recomendado, usando um capacete que tinha em um dos braços.

Uma equipe de remoção esteve no local para fazer o levantamento e remover o corpo. A PM foi acionada e faz buscas pelos assassinos na área.

