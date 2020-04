Cobrança de mensalidades, EaD e os desafios de faculdades e alunos durante pandemia no PA — Foto: Pixabay/Divulgação

Migração das aulas presenciais para as plataformas digitais gerou uma dúvida entre os estudantes sobre cobranças de mensalidades. DPE afirma que cobranças podem ser realizadas normalmente.

A suspensão das aulas presenciais em todas as redes de ensino do Pará foi uma das medidas tomadas por colégios e faculdades para conter o avanço do coronavírus no estado. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), o Pará registra 1.026 casos da Covid-19. Essa mudança de hábitos fez com que muitas instituições mudassem a rotina e passassem a transmitir aulas ao vivo e online.

No entanto, a migração das aulas presenciais para as plataformas digitais gerou uma dúvida entre os estudantes: afinal, é legal a cobrança de mensalidades integrais durante o período de isolamento? De acordo com a Defensoria Pública do Estado (DPE), as instituições podem realizar a cobrança das parcelas sem desconto.

“Quando você fala de mensalidade, é apenas uma parcela de um contrato, anual ou semestral, assinado com a instituição de ensino. Você não paga pela contratação de um mês específico”, explica o defensor público do Núcleo de Defesa do Consumidor, Cássio Bitar.

Em relação a cobrança das tarifas, a defensoria pública emitiu uma recomendação, que deve ser seguida pelas instituições particulares de ensino do estado. Para a manutenção das mensalidades, sem descontos, as instituições devem oferecer ao estudante três garantias:

Transmissão de conteúdo online

Reposição de aulas após o final da quarentena

Canal de acesso aos estudantes, que não podem acessar o conteúdo digital

No entanto, estudantes reclamam que, por haver a mudança na modalidade de ensino, de presencial para online, o valor das mensalidades precisava ser revisto. Porém, o defensor alerta que, mesmo ocorrendo a mudança na modalidade, os valores devem ser mantidos.

“Não houve mudanças na modalidade de ensino. O que houve foi apenas o uso dos meios digitais em um período excepcional. Vivemos em uma situação imprevisível, que juridicamente chamamos de força maior. Isso está previsto na resolução 343 do Ministério da Educação (MEC). O que recomendamos é que os alunos que tiverem reclamações durante o período, possam documentar os casos e realizar as reclamações quando for possível”, alertou,

Aulas na pandemia

Durante o período de quarentena imposto pela pandemia da Covid-19, muitas instituições do Pará precisaram abrir os olhos para a tecnologia. Várias faculdades precisaram adaptar os conteúdos para os ambientes virtuais. Além disso, os professores precisaram se capacitar e inovar na metodologia, para manter a qualidade do ensino durante a pandemia.

Veja como estão as aulas em algumas faculdades do Pará durante o período de isolamento social:

Cesupa

Após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Pará, as aulas no Centro Universitário do Pará (Cesupa) chegaram a ser suspensas por 15 dias. Segundo a instituição, o período foi necessário para manter a segurança da comunidade acadêmica e adaptação do planejamento de aulas.

No momento, o Cesupa segue fornecendo aos alunos aulas online. As atividades são realizadas por meio da plataforma Google for Education e são transmitidas ao vivo, no mesmo horário das aulas presenciais. De acordo com a instituição, o aluno pode interagir, tirar dúvidas, além de gravar o conteúdo para revisar em outro momento, caso julgue necessário.

Ainda segundo o Cesupa, todo o conteúdo será cumprido, não havendo necessidade de readequação no calendário letivo. Em relação às mensalidades, a faculdade mantém o valor das tarifas, praticando apenas os descontos de antecipação e pontualidade que já existiam antes da pandemia.

Unama e Uninassau



As instituições informaram que seguem com aulas online. A instituições disseram que chegaram a ficar alguns dias sem aula devido à pandemia de Covid-19, mas não informou quantos. Por pertencerem ao mesmo grupo educacional, ambas utilizam a plataforma educacional Microsoft Teams, para facilitar o contato entre alunos e professores.

De acordo com as instituições, a plataforma possibilita a transmissão de aulas ao vivo, no mesmo horário das presenciais. Os alunos podem acessar o conteúdo pelo computador, celular ou tablet. Ao acessar as salas de aulas através do sistema, o professor e os alunos podem interagir durante todo o período de aula, utilizar recursos como espelhamento de tela e vídeos. Além disso, as aulas ficam gravadas e o estudante pode vê-las posteriormente.

Em relação ao cumprimento do calendário letivo, as instituições informaram que, apesar da quarentena, continuam seguindo as atividades acadêmicas previstas. Já em relação às mensalidades, as instituições disseram que mantém os valores, mas oferecem modalidades para facilitar o pagamento. Para os que comprovarem que estão em situação de desemprego ou tiveram perda na renda familiar, o sistema de financiamento privado do grupo, o Educred, foi reestruturado e ampliado para oferecer financiamento, sem juros e sem necessidade de fiador.

Estácio

De acordo com a faculdade Estácio, as aulas na instituição foram suspensas por apenas cinco dias, após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Pará. A partir do dia 23 de março, os conteúdos passaram a ser ministrados online, também pela plataforma Microsoft Teams.

Segundo a Estácio, a metodologia utilizada é a mesma que nas outras faculdades: aulas online, ao vivo, com os mesmos professores e mesmos horários que na modalidade presencial. As aulas também ficam gravadas na plataforma e podem ser acessadas pelo aluno a qualquer momento.

A Estácio também informou que o calendário letivo da instituição segue no ritmo previsto. Caso a pandemia dure mais tempo, a direção da faculdade informou que novas formas de avaliação serão desenhadas para atender a demanda. Em relação às mensalidades, a Estácio informou que não há alterações. Os valores seguem sendo cobrados integralmente.

Finama



Ao contrário das demais instituições, a Faculdade Integrada da Amazônia (Finama) informou que ficou apenas um dia sem aulas, após as confirmações da Covid-19 no Pará. Segundo a faculdade, nesse período foi realizada a capacitação de professores para as aulas na modalidade a distância.

Até o momento, a Finama segue fornecendo aos alunos aulas online. As atividades são realizadas por meio da plataforma Google for Education e são transmitidas ao vivo, no mesmo horário das aulas presenciais. De acordo com a instituição, o aluno pode interagir, tirar dúvidas, além de gravar o conteúdo para revisar em outro momento, caso julgue necessário, sem contar com o método de ensino da realidade aumentada, onde o aluno recebe códigos no celular que se transformam em imagens 3D para em formato de holograma para tornas as aulas mais realísticas.

Em relação ao calendário letivo, a Finama informou que está dentro das metas planejadas no início do ano. Inclusive, a direção da faculdade informou que o dia de aula em que a instituição não funcionou já foi reposto aos estudantes.

Em relação às mensalidades, a Finama informou que o desconto de pontualidade foi mantido para 100% dos alunos mesmo com pagamento fora do prazo de vencimento. Além disso, o setor financeiro da instituição segue realizando atendimentos individualizados para negociação de parcelas em atrasos com condições especiais de parcelamento.

