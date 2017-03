Cobrança indevida de tarifa de energia elétrica será devolvida à população.

Em seu pronunciamento, na sessão de hoje (29/03), na Assembleia Legislativa do Pará, o Deputado Estadual Airton Faleiro (PT-PA), Presidente da Comissão de Estudos Pela Redução da Tarifa de Energia Elétrica, comemorou a conquista da devolução da cobrança indevida aos consumidores de energia elétrica durante o ano passado pelas concessionárias, com base em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL).

No Pará, os consumidores terão um desconto de 7,38% já na próxima conta, no mês de abril. Isso se deve porque o custo da energia proveniente da termelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não chegou a ser usada porque a usina não entrou em operação. O valor total a ser devolvido será de R$ 900 milhões, em todo Brasil.

Para o parlamentar, essa devolução é resultado dos esforços constantes que ocorrem, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado, por um serviço de qualidade e preços mais dignos. “Eu como presidente da Comissão de Estudos Pela Redução da Tarifa de Energia Elétrica me sinto vitorioso com essa decisão da ANEEL, pois corrige uma distorção de cobrança indevida aos consumidores paraenses, entretanto a luta pela redução das tarifas e melhoria na qualidade dos serviços vai continuar na Assembleia Legislativa”, afirma Faleiro.

Fonte: Plantão 24hrs.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...