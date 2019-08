Cofre contendo quase R$ 1 milhão em cheques é abandonado no sul do Pará

Um cofre com quase R$ 1 milhão em cheques foi encontrado em uma construção abandonada no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará.(foto:Divulgação)

O cofre foi encontrado ontem, quinta-feira, 1º, por uma guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas da Polícia Militar (Rocam). A construção fica às margens da BR-158, na saída para o Estado do Mato Grosso.

A Polícia Civil de Santana do Araguaia abriu inquérito para investigar o caso e já sabe que o cofre foi roubado no último sábado, 27 de julho, de uma residência localizada na Avenida Henrique Vita, na cidade de Santana do Araguaia. Dentro do cofre havia R$ 953,713,00,00 em cheques, quatro cartões de créditos, um cartão seguro e vários documentos. (Tina Santos)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...