Colaboradores da assistência médica do HRT participam de momento devocional

Para dar oportunidade à participação dos colaboradores assistenciais que estão nos setores da Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional do Tapajós (HRT), os organizadores do Momento Devocional decidiram ampliar o encontro de fé levando aos setores as mensagens inspiradoras e orações com a realização do “Devocional Volante”.

Nessa primeira ocasião, estiveram na organização integrantes do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) que convidaram um líder religioso e um músico. A ideia é que o momento ecumênico contemple todas as manifestações de religiosidade, onde o espaço estará aberto para a participação uma vez ao mês.

A enfermeira Bruna Santana, representante do NEP, ressaltou que o propósito de levar o momento até os profissionais da assistência foi para que eles também pudessem participar. Até então, o Momento Devocional vinha sendo realizado todas as segundas-feiras, mas sempre em local fixo.

Para David Abreu, pastor da Igreja de Deus na Amazônia, foi uma satisfação poder participar do Devocional. “É uma forma de trazer uma palavra de esperança e de fé para todos os colaboradores, tanto do administrativo como dos profissionais da saúde e pacientes. Eles podem ouvir esse momento e isso ajuda no tratamento de forma integral e humana”, destacou o líder religioso.

Os convidados, seguindo as recomendações e normas de segurança, também cantaram para os pacientes internados nas enfermarias da Clínica Médica. Para Luana Sousa, auxiliar administrativa da Clínica Médica, foi gratificante poder participar do momento. “Foi maravilhoso. Pois, a gente sempre precisa de um incentivo, de uma palavra. Então, é sempre bom poder participar desses momentos de fé”, disse.

Foto: HRT Reprodução

Fonte: ASCOM HRT/ Douglas Gomes

