Colaboradores da Celpa levaram Energia do Bem para crianças do Ipanema

(Foto:Reprodução/Núbia Pereira) – A ação fez parte das comemorações pelo Dia das Crianças que ocorre neste sábado, 12 Além de programação recreativa, os alunos da Escola Municipal Ester Ferreira, localizada no bairro de Ipanema, zona sul de Santarém, receberam instruções sobre segurança com rede elétrica.

Os cuidados devem começar em casa e se estender para dentro da escola.

A proposta é garantir a segurança tanto nos horários de aula, quanto durante as brincadeiras, no período em que a criançada está de folga.

Soltar pipa, por exemplo, hábito bastante comum na região, deve ter atenção redobrada.

A orientação é que a brincadeira seja feita longe da fiação elétrica.

De acordo com a líder da área de segurança da Celpa, Elissandra Von Grapp , a empresa sempre aproveita os momentos recreativos para deixar a garotada bem informada.

“Quando a criança é ensinada a praticar hábitos saudáveis, ela transfere todos os conhecimentos para os adultos, de forma voluntária, e os resultados são sempre satisfatórios”, comemora.