Colaboradores da Celpa recebem visita da Imagem peregrina da Conceição

(Fotos:Núbia Pereira) – A chegada da imagem a sede da Celpa, no bairro Prainha, emociona. Na pequena peregrinação, acompanhados da imagem, os colaboradores da concessionária cantaram hino em homenagem à padroeira do povo católico de Santarém, demonstraram fé, emoção e renovaram a esperança para um novo dia de paz e fraternidade.

Adriana Florenzano, foi uma das colaboradoras da empresa que carregaram o andor que levou a santa até o altar preparado com balões e flores. Devota de Nossa Senhora, em nenhum momento tirou os olhos da mãe santíssima. Foi ela que deu o toque final para que o manto ficasse alinhado e reforçou cada detalhado preparado pela equipe que madrugou para deixar o cantinho onde a imagem ficaria, por mais de uma hora, sob os olhares de quem todos os dias contribui para levar energia aos lares da população. “Eu, como sou devota de nossa Senhora e, neste momento, aproveito para agradecer, mais uma vez, os momentos em que fui atendida quando recorri a ela, para interceder junto ao pai”, comemora.

Há 10 anos, Vilma Miranda organiza a programação na Celpa. Antes da chegada da santa, distribui os papéis dos cânticos, chama a equipe. É chegada a hora. Ao som de Senhora e Rainha a imagem peregrina ingressa na concessionária e é recebida com aplausos, fé e energia que contagia e emociona. “O que mais me emociona é essa preparação para receber, não só a imagem, mas também, os nossos colegas de trabalho, que a gente considera como irmãos..”, reforça.

Desde o dia 28 de julho, as imagens peregrinas de Nossa Senhora da Conceição visitam diversos locais da cidade de Santarém. No total, 12 imagens ficam disponíveis para peregrinação. Até o dia 15 de novembro, 3.500 lugares devem receber a visita da imagem que representa a mãe de Jesus.

O Círio

O círio de Nossa Senhora da Conceição acontece no dia 24 de novembro, com o tema “Maria, nossa mãe”. Este ano, é comemorado 100 anos da realização do primeiro círio e 200 anos de dedicação da catedral à Conceição.

Texto e Fotos por Núbia Pereira

