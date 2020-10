Colaboradores promovem momento devocional no Hospital Regional do Tapajós

Com o objetivo de contribuir com a integração, socialização, fortalecimento de vínculos e revigoramento da fé, os colaboradores do Hospital Regional do Tapajós (HRT) instituíram às segundas-feiras o momento devocional, que tem como propósito iniciar a semana de forma leve e refletir sobre os processos de trabalhos e contribuição de todos os setores e colaboradores para o funcionamento da Unidade através da união.

O encontro, ecumênico para contemplar a todas as manifestações de religiosidade, é dividido por setores. Os supervisores e coordenadores têm a missão de fazer com que seja um momento único e especial para todos, com cânticos, dinâmicas, mensagens inspiradoras e orações.

A ideia da realização do evento semanal partiu do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE). A enfermeira Dayane Ferreira, do (NHE), destaca que o objetivo é fazer com que cada colaborador possa buscar dentro de si mais motivação para desenvolver as suas potencialidades no ambiente de trabalho. “Está sendo um momento muito especial. Por estarmos em um ambiente hospitalar é de grande importância para que possamos estar em equilíbrio e nos apoiando uns aos outros nesse sentido espiritual”, ressaltou.

Segundo a psicóloga Karina Rui, os seres humanos baseiam a existência nos mais diversos pilares e a religiosidade pode ser um deles. “Buscamos propor um momento de união, compartilhamento de ideias, reflexão e acolhimento a cada um que se faz presente assim como nutrir a espiritualidade”, complementou.

Fonte:Ascom HRT/Com fotos

