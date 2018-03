Colega de equipe vaza fotos íntimas de Paolla Oliveira durante gravação

Emissora admitiu que “nudes” foram feitos nos sets de trabalho da série

(Foto Divulgação/Arquivo) – A atriz Paolla Oliveira, 35 anos, é a mais nova vítima de vazamento de “nudes” na internet. A atriz teve uma sequência de fotos suas, em que aparece seminua,

vazada em redes sociais. O caso tem um agravante: as imagens foram feitas não apenas sem consentimento da atriz, mas em seu ambiente de trabalho. Na ocasião, Paolla estava gravando cenas da série “Assédio”, uma parceria da Globo com a O2 Filmes.

Divulgada em grupos de Whatsapp, uma sequência de três imagens mostra a atriz apenas de sutiã, sem roupa na parte debaixo. Em outras duas fotos ela aparece já vestida, como que deixando o local de gravação. Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira, a emissora confirmou que as fotos foram feitas dentro do set e disse que vai “aprimorar suas medidas de segurança”.

A atriz se manifestou em seu perfil no Instagram e se disse “explorada e desrespeitada por um colega de trabalho”. “Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade?

