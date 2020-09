Coleta de assinaturas pró estado do Tapajós acontece em diversos pontos do futuro município de Moraes de Almeida

O ICPET – Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós – promove coleta de assinaturas, com voluntários, em Moraes de Almeida. A região, que atualmente pertence a Itaituba, se prepara para um plebiscito para se tornar município, que, sendo criado, somará mais uma cidade no mapa do futuro estado do Tapajós.

Para a voluntária e liderança na região de Moraes de Almeida, Darlene Carvalho, que coordena a coleta de assinaturas, “lutar pela criação o estado do Tapajós, para nós, é fácil, pois sabemos perfeitamente o que significa a criação de uma unidade federativa, a população que vive em Moraes hoje luta pela criação do município que na prática, se assemelha aos ideais de emancipação regional”.

Lais Reis, coordenadora do núcleo do ICPET na cidade de Itaituba, informou ainda que vem articulando para que a luta emancipacionista se espraie pelo município. “As ações em Moraes de Almeida, começaram após o encontro com essa grande liderança que é a Darlene, de pronto ela se disponibilizou e as coletas já estão acontecendo”, comentou.

Moraes de Almeida encara um desafio promissor para o desenvolvimento daquela região que já se constitui como uma unidade federativa, faltando apenas a efetivação.