Coleta de lixo é interrompida por falta de acesso ao Lixão em Novo Progresso

Após chuva, a estrada ficou totalmente alagada e intrafegável, o rio bandeirante subiu e o acesso ao lixão esta interrompido.(Fotos WhatsApp)

Após as fortes chuvas que causou diversos alagamentos na cidade de Novo Progresso, também interrompeu a coleta de lixo, devido a estrada do lixão estar cortada pela enxurrada.

Além dos incômodos causados pelos veículos pesados [carregados de lixo] que dificulta a trafegar pela estrada do lixão as chuvas pioram a situação da estrada do lixão municipal, a 15 quilômetros da cidade de Novo Progresso, deixa o problema ainda mais grave.

A Estrada do Lixão é exclusiva pra os caminhões de lixo, no entanto com a cheia do rio bandeirante o local ficou totalmente alagado, em um trecho sem asfalto o acesso esta interrompido.

A Prefeitura informou que esta impossibilitada de realizar a coleta seletiva, pede cautela para população, a secretaria de obras já esta no local realizando serviços de manutenção, a possibilidade dos serviços serem normalizados ainda nesta semana.

Imagens enviadas mostram as dificuldades enfrentadas pelos responsáveis da coleta do lixo em chegar ao lixão.

