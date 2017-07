Coletiva-Investigação sobre assassinato de prefeito de Breu Branco é encerrada

Foto: Tarso Sarraf – A prisão do sexto envolvido na morte do prefeito de Breu Branco, Diego Kolling, conhecido como “Alemão”, foi anunciada nesta segunda-feira (31), em coletiva realizada pela Polícia Civil. O criminoso se entregou a polícia no último sábado (29) na Divisão de Homicídio de Goianésia, sudeste do Pará.

Márcio José Miranda dos Santos, mais conhecido como Marcinho, de 34 anos, teve um papel determinante no crime, segundo informou a polícia. Ele teria providenciado a arma do crime, arquitetado a logística, local e horário do crime e organizado fuga do pistoleiro. O assassinato ocorreu em 16 de maio deste ano, em um trecho da Rodovia PA-263, que liga as cidades de Tucuruí e Goianésia do Pará. “O preso tem participação efetiva. O Márcio foi aquela pessoa que fez interlocução com o atirador, que fez o contato com o mandante, participou das reuniões para organizar o crime e participou da ação em si. Foi ele quem levou o atirador para o local e indicou a vítima a ser morta, o prefeito, no caso”, detalhou o delegado André Costa.

Segundo a Polícia Civil, ele é o último suspeito de envolvimento no caso, o único que não estava preso. Sem antecedentes criminais, Márcio José é suspeito de ser o intermediário entre o mandante do crime, Ricardo Pessanha, presidente do PSD, e o executor, Antônio Genivaldo Lima Moura, ambos presos na última sexta-feira, 28.

De Goianésia, o preso foi transferido para a Superintendência da Polícia Civil, em Tucuruí, onde deve permanecer preso até a Justiça autorizar sua transferência para Belém ou para o Complexo Penitenciário de Santa Izabel, ainda neste final de semana.

Os seis suspeitos de participação no assassinato foram presos nas cidades de Breu Branco, Goianésia e Tucuruí. As prisões temporárias têm prazo de 30 dias, tempo necessário para o encerramento do inquérito e envio à Justiça.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...