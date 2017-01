Colheita da soja já começou em Novo Progresso

Agricultores do município de Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará, já iniciaram, ainda que de forma tímida e em pequenas áreas a colheita da safra 2016/2017 de soja.

A colheita, ainda que pequena, já ocorre – o Jornal Folha do Progresso percorreu algumas áreas e pode observar que a maioria da soja plantada ainda esta verde , mas em algumas propriedades já iniciou a colheita.

Dos cerca de 3,5 mil hectares que foram semeados nesta temporada com soja em Novo Progresso a cerca de 15% já estão em ponto de colheita, conforme levantamento estimado.

Os outros 85% encontram-se entre os estágios vegetativo e reprodutivo.

Os Agricultores fazem uma projeção de que com a ajuda do clima nessa safra, a área cultivada poderá superar a produtividade em 55 sacas por hectare, o município ainda não divulgou exata a quantidade de áreas cultivadas e o numero de sacas produzidas por hectares na ultima safra.

