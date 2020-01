Colheitadeira cai de carreta na BR-163 em Sinop

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente ainda serão apuradas. Só Notícias/Herbert de Souza (foto: divulgação)25/01/2020 16:21

You May Also Like