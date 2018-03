Colheitadeira carregada com soja pega fogo em MT

Colheitadeira carregada com soja pega fogo em Rondonópolis (MT)

(foto: divulgação) – O acidente ocorreu, hoje, em uma fazenda localizada a cerca de 3 km da BR-364, próximo ao aeroporto Maestro Marinho Franco. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou na propriedade o fogo já tinha atingido cerca de 50% da colheitadeira.

Foi feito o combate as chamas com líquido gerador de espuma (LGE) e também aberta uma tampa para escoar os grãos de soja que estava dentro da máquina. O valor do prejuízo não foi informado.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo

