Colíder (MT)-Mulher é assassinada com golpes de faca em chácara em Colíder (MT)

Os policiais estimam que ela foi morta há, pelo menos, três dias. Não há sinais de violência sexual, inicialmente.

Mulher foi assassinada com golpes de faca em chácara em Colíder (MT) (Foto: Nortão Online)

Uma mulher foi encontrada morta no final da tarde dessa terça-feira (14) em uma região de chácaras em Colíder, a 648 km de Cuiabá.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Suzana, foi assassinada com golpes de faca. Diversas perfurações foram encontradas no corpo da vítima.

A proprietária de uma chácara encontrou o corpo da mulher e chamou a polícia. Suzana seria usuária de drogas e moradora de rua na região de Colíder.

O corpo estava em um matagal e já estava em avançado estado de decomposição. Os policiais estimam que ela foi morta há, pelo menos, três dias. Não há sinais de violência sexual, inicialmente.

Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato. Nenhuma pessoa foi presa ou identificada até a manhã desta quarta-feira (15).

A Perícia Oficial Técnica (Politec) foi chamada e começou a reunir as primeiras pistas sobre o crime. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...