Colisão contra caçamba mata motociclista em Novo Progresso

A colisão de uma moto contra uma caçamba matou um jovem de 21 anos, na madrugada desta quinta-feira (22), em Novo Progresso. (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Talison Cruz da Silva de 21 anos, teve ferimentos graves e chegou a ser socorrido por populares, veio a óbito no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na rua Belém com Itaituba no bairro Bela Vista em Novo Progresso.

O motorista da caçamba se evadiu do local, sem prestar socorro. A vítima conduzia sua motocicleta honda de cor vermelha placa DRY 0405, quando, por motivos a serem investigados, colidiu contra uma caçamba .

A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local do acidente e na moto do rapaz, que foi recolhida na DEPOL.

O caso será investigado.

A vítima Talison Cruz da Silva de 21 anos, esta sendo velado na casa da família e vai ser sepultada no cemitério municipal de Novo Progresso.

Por :JORNAL FOLHA DO PROGRESSO/22 de agosto de 2019



Fonte: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...