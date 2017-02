Colisão deixa quatro mortos perto de Irituia do Pará

Uma das vítimas foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu e morreu

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um carro de passeio, modelo Ford-Fiesta, deixou quatro pessoas mortasno quilômetro 25 da PA-253, próximo ao município de Irituia do Pará, nordeste paraense, no final da manhã deste domingo (5).

De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), as vítimas são três homens e uma mulher, todos ocupantes do carro. Uma das vítimas ficou gravemente ferida e foi encaminhada para um hospital público da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de hoje. As vítimas foram identificadas como: Pedro Ferreira Abreu, José Ribamar Furtado, Maria Telma Avelino e Antônio Félix dos Santos.

Fonte: ORMNews.

