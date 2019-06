Colisão entre carreta e motocicleta deixa três mortos em Goianésia

Três pessoas morreram após a colisão, ocorrida nesta manhã (Foto:Divulgação)

Acidente ocorreu no começo da manhã desta segunda-feira no Km 242 da PA-150

Três pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (17) em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma motocicleta ocorrido no Km 242 da rodovia PA-150, no município de Goianésia do Pará. As vítimas foram identificadas como Francisco Pereira da Conceição, Angélica Santos Cavalcante e Maria das Graças Alves de Almeida.

O motorista do caminhão, Gilvan Cavalcante, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município de Goianésia do Pará para os procedimentos administrativos.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu 6h20. Segundo testemunhas, o motociclista transportava as duas passageiras, avançou na rodovia e colidiu com o veículo. O motorista da moto e as duas passageira morreram no local.

