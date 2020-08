Colisão entre carretas e carro de passeio deixa um morto e outros três feridos na BR-163 no MT

Foto: Leandro Campos – Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após um acidente de trânsito, envolvendo quatro carretas e um veículo de passeio. A vítima fatal era motorista do veiculo Ford Fiesta, preto, com placas de Nova Mutum.

Entre as vítimas que foram conduzidas para o hospital de Nova Mutum, duas eram passageiras do carro de passeio e a terceira era motorista de uma das carretas.

O engavetamento aconteceu por volta das 16h49, no km 544 da BR-163 no município de Diamantino-MT, no trecho entre Posto Gil e Nova Mutum-MT.

As equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local e realizaram o desencarceramento dos dois ocupantes do veículo, sendo um homem e uma mulher.

A pista ficou interditada nos dois sentidos. A Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, de Tangara da Serra fez a pericia no local do acidente.

De acordo com o Policial Rodoviário Federal, agente Barroso, uma das possíveis causas para o acontecimento do acidente seria uma ultrapassagem em local proibido, onde um dos veículos forçou a manobra e acabou colidindo de frente com outro.

Veículos envolvidos:

Ford Fiesta preto, placa de Nova Mutum/MT;

Carreta Volvo FH branca, placa de Jaciara/MT;

Carreta MB Axor branca, placa de Sorriso/MT;

Carreta Volvo branca, placa Brasil;

Carreta MB 2036 cor fantasia, placa Ibirite/MG.

Por: Cenário MT -F

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...