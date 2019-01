Colisão entre moto e caminhão de lixo mata uma criança de 12 anos em Altamira, no Pará

(Foto:Felype Adms)- Acidente aconteceu nesta terça-feira, 22, na rodovia BR-230. Mãe da criança está internada no Hospital Regional da Transamazônica em estado grave.

Um acidente entre uma moto e um caminhão de lixo, nesta terça-feira (22), matou uma criança de 12 anos e feriu uma mulher na rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, mãe e filha seguiam pela rodovia em uma moto quando um caminhão de lixo, que estava no mesmo sentido, tentou entrar em um posto de combustível que fica na beira da rodovia. Neste momento, a condutora não conseguiu frear e acabou colidindo com a lateral do veículo.

A mãe teve ferimentos graves e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional da Transamazônica. Ela está internada em estado grave. A filha acabou sendo esmagada pelas rodas do caminhão e morreu no local. O corpo da criança foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para a necropsia.

Segundo a Polícia, o condutor ficou em estado de choque, também foi encaminhado para o hospital. Depois do atendimento, ele foi conduzido para a delegacia, onde prestou depoimento e liberado em seguida.

Por G1 PA — Belém

