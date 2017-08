Colisão entre navio e balsas deixa nove desaparecidos no Pará

Na madrugada desta quarta-feira (02), um navio cargueiro colidiu com um comboio de nove balsas da empresa Bertoline Navegação, por volta de 4h30, nas proximidades do município de Óbidos, no Baixo Amazonas, ocasionando o naufrágio no local.

Em nota, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 4º Distrito Naval, informou que, segundo informações preliminares, haviam nove tripulantes e dois passageiros a bordo do empurrador da empresa Bertolini, sendo que duas pessoas foram resgatadas e nove estão desaparecidas.

O navio Santos, que pertence à empresa de navegação Mercosul, deixou o porto de Suape, em Pernambuco, com destino a Manaus. O comboio de balsas descia o rio Amazonas, desde Porto Velho (RO), com carregamento de milho que seria desembarcado no terminal da Cargill, em Santarém.

A Marinha informou ainda, que uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) e o Navio-Patrulha “Bocaina” foram enviados ao local para apoiar nas buscas e coletar informações que auxiliarão na apuração do acidente. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

