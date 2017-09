Colisão entre trens deixa pelo menos 30 feridos na Suíça

Segundo a Associated Press, o acidente ocorreu na estação de Andermatt

Pelo menos 30 passageiros ficaram feridos na colisão de dois trens na Suíça, nesta segunda-feira (11). Segundo a Associated Press, o acidente ocorreu na estação da cidade de Andermatt, região central dos Alpes Suíços. Policiais, paramédicos e agentes do Corpo de Bombeiros estão no local, que está fechado desde as 11h30 (6h30 em Brasília).

Cem 100 pessoas ocupariam os vagões da famosa linha de Matterhorn, no momento do acidente, mas não há detalhes quanto à gravidade dos feridos. Porta-voz da Matterhorn, Jan Baerwalde informou que a polícia já investiga o choque.

De acordo com a Sputnik, no entanto, o trem com cinco vagões estava mudando de linha na estação de Andermatt, quando o acidente aconteceu.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

