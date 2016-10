Colisão entre van e caminhão deixa mortos na PA-320.

Veículos se chocaram frontalmente ocasionando a morte de três pessoas na rodovia que liga São Francisco do Pará a Igarapé-Açu

Um grave acidente entre um caminhão e uma van deixou ao menos três pessoas mortas na rodovia PA-320, que liga os municípios de São Francisco do Pará e Igarapé-Açu, no nordeste paraense, na tarde desta segunda-feira (24).

As primeiras informações são de que houve um choque frontal entre os dois veículos, deixando a van parcialmente destruída. Não se sabe ainda quantos passageiros estavam no interior do veículo. Os mortos são dois homens e uma mulher. Entre eles está o o motorista da van.

Segundo uma moradora da cidade de Igarapé-Açu, a van tentou desviar de uma moto que saiu de um ramal na PA-320, quando houve a colisão com o caminhão. Após o choque, o veículo capotou diversas vezes e saiu da pista. O veículo tinha saído de Castanhal em direção a Igarapé-Açu. O acidente aconteceu por volta das 16h30.

A Polícia Rodoviária Estadual encaminhou uma equipe ao local do acidente para acompanhar o caso.

