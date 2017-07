Colisão frontal deixa quatro feridos na BR-163 em Sinop

Uma colisão frontal foi registrada, esta tarde, no km 850 da BR-163, sentido Itaúba. De acordo com informações da assessoria da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, quatro pessoas ficaram feridas. Três estavam em um Fiat Uno preto e uma no Toyota Etios prata.

A Rota do Oeste encaminhou duas ambulâncias ao local do acidente. As vítimas foram levadas ao Hospital Regional. De acordo com a concessionária, duas pessoas que estavam no Fiat Uno foram socorridas em estado moderado. As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves.

As causas do acidente passam a ser apuradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a colisão. O trânsito chegou a ficar interditado em uma das faixas da rodovia. No entanto, conforme a Rota, não há, no momento, bloqueio total de tráfego.

