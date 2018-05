Colisão Frontal entre duas carretas na BR 163 não teve vitimas fatais

Carreta que colidiram de frente na rodovia BR 163 não teve vitimas fatais

A carreta que pegou fogo após colisão frontal com outra carreta na rodovia federal (BR 163) nas proximidades da cidade de Trairão, no Pará, de acordo com informação da PRF, o motorista teve apenas escoriações e foi liberado após avaliação médica.

Leia Também:Carretas colidem de frente e pega fogo na BR 163

Conforme relato dos motoristas o acidente ocorreu após uma das carretas tentar desviar de um buraco na rodovia. A primeira teria freado para passar pelo local danificado e, com isso, houve a colisão traseira. Devido ao impacto, houve um descolamento da cabine do caminhão, a causa pode ser combustível que derramou e, na seqüência, iniciou as chamas.

