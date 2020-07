Colisão frontal entre moto e carreta deixa um morto no distrito de Miritituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele não resistiu e acabou indo a óbito ainda no local do acidente.

Inexistindo a possibilidade de evitar, ambos os veículos se chocaram frontalmente. Com a colisão, o motociclista, que é morador do bairro Nova Miritituba, foi arremessado contra a carreta.

No início da manhã desta quinta-feira (02), por volta das 06h, uma colisão entre moto e carreta deixou um morto no Km 8, distrito de Miritituba, em Itaituba.

