Colômbia fica com vaga direta e Peru vai à repescagem

A Colômbia garantiu a classificação direta para a Copa do Mundo ao empatar com a seleção do Peru por 1 a 1, em partida disputada na noite desta terça-feira, no estádio Nacional, em Lima. O resultado fez a equipe colombiana terminar as Eliminatórias sul-americanas na quarta colocação, com 27 pontos. O Peru ficou na quinta colocação com 26 pontos ganhos e vai disputar a repescagem. A equipe de Paolo Guerrero enfrentará a Nova Zelândia para tentar voltar à competição mundial depois de 32 anos.

O jogo foi muito equilibrado desde o primeiro minuto. James Rodriguez abriu o marcador e Paolo Guerrero, cobrando falta, deixou tudo igual. Ao final da partida, os dois times fizeram grande festa. A Colômbia por estar em mais uma Copa, enquanto o Peru, pela possibilidade de alcançar uma vaga na competição que será disputada na Rússia.

O jogo

Diante de uma torcida entusiasmada, a seleção peruana partiu para o ataque assim que a partida começou. A Colômbia começou tímida, mas foi a primeira a chegar na área. Após cobrança de escanteio, Murillo cabeceou e Gallese fez boa defesa. Apesar de ficar mais tempo com a bola nos pés, o time da casa mostrava muito nervosismo e pouco criava no ataque.

Aos 12 minutos, James Rodriguez mandou a bomba de fora da área e Gallese fez outra boa intervenção. Os colombianos controlavam o jogo e não permitiam que o Peru organizasse boas jogadas de ataque. Aos 18 minutos, Zapata fez ótimo lançamento para Falcao Garcia que foi bloqueado na hora do chute. Aos 20 minutos, novamente Falcao teve a chance de concluir, mas furou na hora do susto.

Um minuto depois foi a vez de Guerrero aparecer na área para cabecear, e levando perigo para o gol colombiano, mas a bola saiu. Logo depois, o atacante do Flamengo fez boa jogada e tocou para Edíson Flores, mas a conclusão foi fraca e não deu trabalho para Ospina.

A Colômbia só voltou a incomodar aos 32 minutos em chute de Zapata que Gallese defendeu. O jogo ficou truncado e o atacante Guerrero e o zagueiro Murillo se desentenderam em dois lances, obrigando o árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci a intervir para advertir os atletas.

Aos 39 minutos, Guerrero desperdiçou a melhor oportunidade da partida. Após lançamento, o atacante peruano se antecipou à marcação e cabeceou para fora quando estava diante do goleiro Ospina. A resposta da Colômbia veio em cabeçada de Falcao Garcia que encobriu o travessão.

O segundo tempo começou com as duas equipes mais abertas, buscando jogadas mais objetivas nas proximidades das áreas. Aos sete minutos, Trauco fez ótimo lançamento para Carrillo, mas a zaga desviou para escanteio.

A Colômbia marcou o primeiro gol aos dez minutos. Após lançamento do goleiro Ospina, Zapata ganhou a dividida de cabeça, Falcao tocou e a bola acabou sobrando para James Rodriguez que, de pé direito, colocou no canto esquerdo de Gallese que não teve reação.

Aos 16 minutos, James se aproveitou de falha do lateral Corzo para penetrar pela esquerda e chutar cruzado para boa defesa de Gallese.

Em desvantagem, o time peruano ficou muito nervoso e passou a errar muitos passes, deixando a torcida impaciente.

Aos 30 minutos, o Peru empatou. O árbitro marcou tiro indireto para a equipe da casa. Paolo Guerrero bateu direto e o goleiro Ospina tocou na bola, validando a jogada. Os colombianos ainda esboçaram uma reclamação, mas logo desistiram.

Depois do empate, os peruanos partiram para buscar o desempate, enquanto a Colômbia tentava “esfriar” o jogo, tocando a bola para impedir que o adversário aumentasse a pressão. Nos minutos finais, os colombianos se concentraram na defesa e conseguiram segurar o empate e a classificação.

FICHA TÉCNICA

PERU 1 X 1 COLÔMBIA

Local: Estádio Nacional, em Lima (Peru)

Data: 10 de outubro de 2017 (Terça-feira)

Horário: 20h30(de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (Brasil)

Assistentes: Emerson de Carvalho (Brasil) e Marcelo Van Gasse (Brasil)

Cartão Amarelo: Carrillo (Peru)

GOLS:

PERU: Paolo Guerrero, aos 30 minutos do segundo tempo

COLÔMBIA: James Rodriguez, aos dez minutos do segundo tempo

PERU: Gallese, Corzo, Christian Ramos Alberto Rodríguez (Miguel Araújo) e Trauco; Tapia, Yotún (Ruydiaz), Carrillo (Reyna) e Cueva; Edison Flores e Paolo Guerrero

Técnico: Ricardo Gareca

COLÔMBIA: Ospina, Santiago Arias, Murillo, Sánchez e Fabra; Carlos Sánchez, Aguillar, James Rodríguez (Chara)e Cuadrado; Zapata (Barrios) e Falcao García (Gio Moreno)

Técnico: José Pekerman

