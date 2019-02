Colombianos são presos por agiotagem em Breves, no Marajó

Três colombianos e um brasileiro foram presos em flagrante na madrugada de domingo (17) pela prática de agiotagem em Breves, no Marajó. Com eles, a polícia apreendeu mais de R$ 24 mil em dinheiro, um caderno com anotações, tabelas de preços e celulares.

Segundo a Polícia Civil, os colombianos confessaram que faziam empréstimos a juros de 20%. O brasileiro preso com o grupo seria o responsável pelas cobranças.

Os colombianos foram autuados pelos crimes de associação criminosa e usura, que é a cobrança de juros e taxas acima dos limites legais. Eles seguem presos, à disposição da Justiça. O brasileiro pagou fiança de um salário mínimo e responde em liberdade pelo crime de associação criminosa.

G1/PA

Foto: Reprodução

