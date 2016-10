Com 10, Coritiba arranca empate com o Fluminense © Mailson Santana/ Fluminense Com 10, Coritiba arranca empate com o Fluminense

O Coritiba foi valente e viu o esforço ser recompensado no Couto Pereira. Depois de sair atrás no placar e perder Kleber expulso ainda no primeiro tempo, o Coxa foi atrás do empate com o Fluminense, em 1 a 1.

Com 47 pontos, o Fluminense é o nono colocado na tabela, cada vez mais distante da Libertadores. O Coritiba tem 38 e é o 14º, três pontos acima da zona de rebaixamento.

Flu forte na bola parada

Não foi um primeiro tempo de muitas chances de gol no Couto Pereira, mas Coritiba e Fluminense se esforçaram para jogar futebol. O Tricolor foi mais perigoso por conta das bolas paradas, e por isso foi para o intervalo em vantagem.

O gol do Fluminense saiu aos 14 minutos. Gustavo Scarpa cobrou falta na ponta direita e colocou na cabeça de Gum na primeira trave. O zagueiro desviou, a bola ainda bateu no goleiro e entrou.

Cícero esteve muito próximo do segundo em outra cobrança de falta, mas mandou ao lado do gol, raspando a trave. Leandro teve a grande oportunidade do Coxa ao receber lançamento na área, mas também errou o alvo.

No fim do primeiro tempo, uma grande polêmica. Kleber, que havia acabado de entrar no lugar de Luccas Claro, cometeu falta comum em Wellington Silva, que até levantou para o cumprimentar. Mas o atacante acabou levando o vermelho, para surpresa de todos. O cartão foi por xingar o árbitro, que não tolerou o comportamento.

Coxa encontra forças para reagir

Ter um jogador a menos pareceu dar ao Coritiba mais força no jogo. A cada ataque do Flu, o Coxa respondia de imediato, sempre com perigo. A marcação tricolor voltou a mostrar fragilidade, dando espaços perigosos ao adversário.

A coragem do Coritiba acabou por render frutos aos 18 minutos. Kazim encontrou espaço entre três marcadores e deixou Leandro livre na área. O atacante desta vez não perdoou, deixando tudo igual.

O Fluminense só conseguiu explorar a vantagem numérica nos minutos finais da partida, quando o Coxa sentiu o desgaste. Giovanni, em cruzamento de Wellington Silva, perdeu chance clara na pequena área ao cabecear para fora. Logo depois, Marcos Júnior acertou cabeçada na trave.

