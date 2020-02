Com 3.500 vagas, concursos pagam até R$ 20 mil no Pará

( USP Imagens/Fotos Públicas ) – Para quem deseja ingressar no funcionalismo público, opções de vagas não faltam no Pará. Ao todo, 3.527 oportunidades, divididas em 23 processos seletivos diferentes, em diversos níveis de ensino, estão disponíveis para os ‘concurseiros’ de plantão.

Sejam concursos a níveis municipais ou federais, as opções variam desde o nível fundamental ao superior.

Desse total, sete são referentes a concursos públicos para prefeituras municipais do Pará, com salários que variam entre R$ 1.154,34 e R$ 8 mil. Já a Universidade Federal do Pará (UFPA) também está com concursos públicos abertos para professor de carreira e outros cargos efetivos. Nada menos que 11 certames diferentes estão em andamento. A remuneração, dependendo da vaga e do nível de titulação do candidato, pode ser de R$ 3.130,85 a R$ 20.530,01.

Em alguns casos, as vagas são para funcionários temporários, contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), a exemplo da Prefeitura de Capanema, que oferta 64 vagas nesta modalidade, e da UFPA, que disponibiliza seis vagas por meio desta modalidade de contratação. Todos os PSS precisam que o candidato se dirija a sede da instituição desejada para realizar sua inscrição.

Por: Tiago Furtado

