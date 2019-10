Com 3 gols anulados, Fla e Grêmio iniciam semi da Libertadores com empate

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)02/10/2019 22:48 -Na partida de ida pela semifinal da Libertadores, Grêmio e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Com o resultado, o confronto fica aberto para a volta, no Rio de Janeiro.

Os visitantes foram superiores no primeiro tempo e chegaram a ter dois gols anulados. O Grêmio equilibrou o confronto na etapa final, mas viu o Flamengo marcar com Bruno Henrique. Nos minutos finais, os gaúchos empataram com Pepê para deixar tudo igual na Arena.

Os dois times voltam a se encontrar no dia 23 de outubro, no Maracanã. Quem vencer garante vaga na final. Uma igualdade com gols leva o Grêmio para a decisão.

O jogo – O Flamengo não deixou o Grêmio esboçar qualquer pressão no início da partida e manteve a posse de bola. Com muitas trocas rápidas de passe, os rubro-negros quase abriram o placar aos oito minutos. Arrascaeta recebeu passe na área e chutou cruzado próximo ao gol. No minuto seguinte, Bruno Henrique arriscou de longe e assustou Paulo Victor.

O Grêmio seguia acuado e via o Flamengo dominar cada vez mais o confronto. Os rubro-negros chegaram a marcar duas vezes, mas ambos os gols foram anulados. No primeiro, o árbitro Nestor Pitana foi chamado pelo VAR e viu falta de Gabigol no lance do gol de Everton Ribeiro. Depois, Gabigol mandou para a rede, mas estava em posição de impedimento.

Os dois lances interromperam o jogo por longo tempo. Com isso, o ritmo da partida diminuiu. Mesmo assim, o Flamengo permanecia com o controle do jogo. O Grêmio tentava os avanços, mas errava muitos passes.

Nos minutos finais, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Grêmio até esboçou uma melhora, mas continuou sem levar perigo a Diego Alves. O Flamengo passou a errar mais passes e também pouco incomodou Paulo Victor. Assim, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio conseguiu manter o equilíbrio do fim da etapa inicial. Os donos da casa passaram a rondar a área do Flamengo, mas continuavam errando o gol. Os rubro-negros tinham mais dificuldade em avançar, mas chegaram com perigo aos 15 minutos. Gabigol tabelou com Bruno Henrique e finalizou próximo da trave.

A resposta do Grêmio veio aos 18 minutos. Matheus Henrique chutou da entrada da área e obrigou o goleiro Diego Alves a fazer grande defesa. No entanto, quando os gaúchos eram melhores, o Flamengo chegou ao gol aos 23 minutos. Arrascaeta cruzou para Bruno Henrique, que cabeceou para a rede.

O revés foi sentido pelos donos da casa. Tanto que o Flamengo voltou a dominar o jogo e teve mais um gol, anulado aos 34 minutos. Gabigol aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para rede, mas estava em posição de impedimento. Em seguida, Bruno Henrique foi lançado e, mesmo marcado por David Braz, chutou para boa defesa de Paulo Victor.

Nos minutos finais, o Grêmio conseguiu aproveitar um contra-ataque para chegar ao empate, aos 42 minutos. Everton recebeu pela direita e cruzou para Pepê mandar para a rede. Com isso, os donos da casa minimizaram o prejuízo para o duelo da volta no Rio de Janeiro.

