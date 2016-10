Com 502 quilos, mulher não sai de casa há 25 anos

São mais de 25 anos sem sair de casa. Essa é a vida de Iman Ahmad Abdulati, considerada a mulher mais obesa do mundo. Ela vive em Alexandria, no Egito, e simplesmente não consegue sair de sua cama.

Iman chegou neste ano à impressionante marca de 502 quilos. Segundo os familiares, o problema com obesidade vem desde a infância e nunca foi pôde ser combatido pela egípcia, que sempre teve graves dificuldades de mobilidade.

Os familiares contam que o problema de Iman começou ainda aos 11 anos(foto). Ela, que nasceu com cinco quilos, sofreu um derrame durante a infância e teve sua locomoção completamente comprometida.

Família começo a perceber que Iman teria problemas com peso ainda na infância(Reprodução)

Por conta do derrame, Iman nunca conseguiu sair da cama. Foi engordando ano após ano e em pouco tempo já registrava obesidade mórbida. A doença fez com que ela nunca pudesse frequentar uma escola.

O caso ficou famoso em todo o mundo quando Chaymaa’, irmã de Iman, resolveu levar a história às autoridades. Para ela, apenas uma intervenção das entidades de saúde do Egito podem salvar a vida de sua irmã. O governo, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.

(Com informações de Yahoo!)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...